Scor : chute de 90,9% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Absorbant le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19, Scor publie un résultat net en chute de 90,9% à 26 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, soit un ROE annualisé de 0,8%, 23 points de base au-dessus du taux sans risque. Les primes brutes émises atteignent 8.195 millions d'euros, en hausse de 1% à taux de change constants (+2,3% en publié). Le ratio de coûts du groupe de réassurance, à 4,7% des primes brutes émises, se montre meilleur que l'hypothèse d'environ 5% du plan 'Quantum Leap'. Sur la base des données disponibles, le coût total estimé de la pandémie de Covid-19 enregistré dans les comptes du groupe au deuxième trimestre 2020 s'élève à 456 millions d'euros (net de rétrocession, net de primes de reconstitution et avant impôts).

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -3.03%