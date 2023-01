Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : changement de DG, -7% vers 22E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 10:59









(CercleFinance.com) - Scor annonce un changement de DG, le titre chute de -7% vers 22E et pulvérise le support court terme des 22,85E (testé mi-janvier): le prochain objectif sera le palier des 20,3E du 15/12/22.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -5.21%