(CercleFinance.com) - Scor bondit de +4% vers 18,3E et tente de soulever la résistance majeure des 12 septembre et 14 novembre.

En cas de succès, le titre s'ouvrirait grand le chemin des 20,6E du 20 juillet.

En cas de rechute, support plausible vers 15,85E, ex-plancher du 24/08, ex-résistance de début novembre.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +4.17%