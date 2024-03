Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor : bondit de +10%, au-delà de 30E, les 31,4E en approche information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Scor ouvre un énorme 'gap' au-dessus des 27,31E: le titre bondit de +10%, au-delà de 30E, les résultats repassant positifs.

En dépit d'un matraquage permanent sur les catastrophes climatiques en 2023, les sinistres ont été moins nombreux et moins coûteux pour les réassureurs (Scor n'est pas un cas isolé, ses homologues suisses et germaniques flambent en bourse).

Le titre se rapproche à toute vitesse de la résistance des 31,4E de la mi-septembre 2023 et du 9 février 2022.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +9.30%