SCOR : Benoît Ribadeau-Dumas remplacera Denis Kessler en tant que directeur général

AOF - EN SAVOIR PLUS

Benoît Ribadeau-Dumas est diplômé de l'Ecole Polytechnique et major de l'ENA, il a débuté sa carrière au Conseil d'Etat avant de devenir conseiller du Premier Ministre de 2002 à 2004. En 2010, il rejoint CGG en tant qu'Executive Vice President en charge de la division Marine, puis, en 2017, il devient directeur de cabinet du Premier Ministre.

Par ailleurs, le conseil d'administration a souhaité à l'unanimité que Denis Kessler poursuive son action en tant que président et une résolution en ce sens sera soumise à l'assemblée générale annuelle de 2021. Denis Kessler demeurera directeur général de Scor jusqu'à la nomination de Benoît Ribadeau-Dumas dans cette fonction au printemps 2022.

(AOF) - Le conseil d'administration de Scor a choisi à l'unanimité Benoît Ribadeau-Dumas comme prochain directeur général du groupe. A compter du 1er janvier 2021, Benoît Ribadeau-Dumas deviendra directeur général adjoint et rejoindra à ce titre le comité exécutif du réassureur. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle de 2021 de le nommer administrateur du Groupe, en vue d'une nomination en tant que directeur général à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2022.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.