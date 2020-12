Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : attribution des prix de l'actuariat en 2020 Cercle Finance • 23/12/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Scor apporte son soutien à la science actuarielle avec l'attribution des prix de l'actuariat dans cinq pays en 2020. Chaque année depuis 1996, le groupe récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l'actuariat en attribuant des prix. ' Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d'encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques ' indique le groupe. En 2020, Scor a décerné les prix de l'actuariat dans cinq pays : en Suède (le 9 octobre), en Allemagne (le 11 novembre), au Royaume-Uni (le 26 novembre), en France (le 10 décembre) et en Italie (le 18 décembre).

