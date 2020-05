Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : assemblée générale à huis clos et sans dividende Cercle Finance • 26/05/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor indique que, dans le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte du 16 juin se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Le conseil a aussi pris la décision de proposer à cette assemblée générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice écoulé et d'affecter la totalité du résultat de cet exercice en réserves distribuables. Pour rappel, il avait décidé, lors de sa réunion du 26 février, de proposer à l'assemblée générale, qui devait initialement se tenir le 17 avril, la distribution d'un dividende de 1,80 euro brut par action au titre de 2019.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +3.41%