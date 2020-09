SCOR: AM Best confirme la notation financière A+

(AOF) - AM Best a confirmé la note de solidité financière du groupe Scor à "A+ (Supérieure)" et sa note de crédit émetteur à "aa-". Pour l'agence de notation, cette décision reflète "la solidité du bilan de Scor, jugée très élevée, ainsi qu'une performance opérationnelle forte, un fonds de commerce très solide et un risk management de très haut niveau."

AM Best reconnaît que "la solidité du bilan de Scor est confortée par un niveau de capital ajusté du risque - mesuré par le ratio de capitalisation Best's Capital Adequacy Ratio - qui se situe au niveau le plus élevé", et anticipe que "le niveau de capital ajusté du risque se maintienne à l'avenir au niveau le plus élevé, soutenu par la gestion prudente du portefeuille de placements de SCOR et un programme de rétrocession complet destiné à préserver son capital".

L'agence conclut que "Scor est un réassureur global de tout premier plan". Avec son "fonds de commerce reconnu partout dans le monde, [...] Scor est bien positionné pour bénéficier de l'amélioration des conditions de marché de la réassurance de dommages et de responsabilités et de la dynamique tarifaire positive".

