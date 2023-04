Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : aligne une 9éme séance de hausse, 'gap' 22,31E comblé information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - Scor aligne une 9éme séance de hausse consécutive (et si !) et repasse le cap des 22E : le titre effectue ce 12 avril le comblement du 'gap' des 22,31E du 9 mars et teste dans la foulée l'ex-plancher des 22,5E du 24 février.

L'objectif suivant n'est autre que le zénith annuel des 24,4E du 2 mars dernier.







