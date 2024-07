Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: ajustement d'hypothèses pour les résultats information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Après un écart d'expérience négatif au premier trimestre, Scor indique avoir décidé d'accélérer la revue annuelle de ses hypothèses relatives aux provisions L&H et d'intégrer dans ses résultats du deuxième trimestre la meilleure estimation de ses impacts.



Ainsi, le résultat des activités d'assurance (ISR) L&H du deuxième trimestre est attendu autour de -0,4 milliard d'euros, et celui de l'année 2024, significativement en-dessous du montant de 500 millions d'euros indiqué en marge des derniers trimestriels.



La marge sur services contractuels (CSM) L&H du deuxième trimestre, avant impôts et à courbes de taux courants, est ajustée d'environ -0,9 milliard. D'autres révisions pourraient entrainer des ajustements négatifs additionnels pour au plus à -0,4 milliard d'ici fin 2024.



La valeur économique de Scor au deuxième trimestre est attendue à environ 8,3-8,5 milliards d'euros. Aussi, son objectif de croissance de la valeur économique de 9% par an à hypothèses économiques constantes ne sera probablement pas atteint sur l'année.





