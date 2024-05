Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor:a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (cat bond), Atlas Capital DAC Series 2024-1, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 175 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada.



La période de risque couverte par Atlas Capital DAC Series 2024-1 s'étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2027. Cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes en matière de développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.



François de Varenne, Directeur financier et Directeur général adjoint de Scor, déclare: ' Scor se félicite de placer une nouvelle obligation catastrophe cette année, sécurisant ainsi une protection sur plusieurs années contre des périls naturels majeurs grâce au marché de la titrisation des risques d'assurance (ILS). Nous sommes ravis de la forte demande des investisseurs, car le plan stratégique Forward 2026 continue d'accorder une part importante aux obligations catastrophe pour la protection du capital de Scor. '





