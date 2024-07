Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor : -7% vers 19,66E, menace le support du 7 juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - Victime de l'annonce d'une perte de -308MnsE au T2 Scor dévisse de -7% vers 19,66E, niveau qui correspond au 'Cent près' au support du 7 juillet.

En cas d'enfoncement des 19,75E en clôture (ex-plancher intraday du 24 mars), le titre irait chercher un palier de soutien long terme, celui des 16,6E du 13 mars 2020.





Valeurs associées SCOR 19,81 EUR Euronext Paris -6,20%