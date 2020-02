Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : 7,1 MdsE de primes brutes sur l'exercice 2019 (+15,8%) Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises par Scor Global P&C atteignent 7,1 milliards d'euros sur l'exercice 2019, correspondant à une croissance de 15,8 % à taux de change constants, avec une croissance de 16,2 % en réassurance et 14,4 % en assurance de spécialités. Lors des renouvellements de janvier, Scor améliore la rentabilité technique attendue de son portefeuille de réassurance d'environ un point, reflétant une augmentation tarifaire de 2,8 %. Dans son activité d'assurance de spécialités, des tendances de marché plus favorables permettent à Scor Global P&C d'obtenir des hausses tarifaires proches de 15 % en 2019. ' Les taux de croissance enregistrés en 2019 et au 1er janvier 2020 permettent à Scor Global P&C de confirmer son hypothèse de croissance comprise entre 4 et 8 % pour la durée de son plan stratégique ' Quantum Leap ' ' indique le groupe.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -2.81%