Scope table sur un recul de 20% du marché automobile mondial en 2020

(AOF) - Scope Ratings a affiné ses prévisions concernant le marché automobile mondial en 2020. L'agence de notation table désormais sur un recul de 20% des ventes automobiles, contre une précédente fourchette comprise entre -15% et -20%. Les marchés américains et européens sont la cause de cette révision. Dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, la perspective de Scope demeure négative sur le secteur automobile.