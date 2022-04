Scope sur l'impact d'un embargo énergétique russe sur l'Europe occidentale

(AOF) - « Notre analyse montre que l'importance relative des importations de pétrole et de gaz russes dans l'Union européenne varie fortement, avec des ratios très élevés en Europe de l'Est, comme on pouvait s'y attendre, mais des ratios beaucoup plus faibles pour l'Allemagne et l'Italie, malgré des liens énergétiques directs importants avec la Russie », explique Dierk Brandenburg, head of credit and ESG research chez Scope Ratings.

Selon lui, cette importance relative moindre reflète la structure de leur économie, la plus grande valeur ajoutée de leurs processus de production et la grande diversité de leurs chaînes d'approvisionnement.

" Une autre interprétation des données serait que l'impact d'un embargo énergétique russe sur l'Europe occidentale, en particulier sur l'Allemagne, serait probablement beaucoup moins grave que ne le craignent les politiciens, car ces économies sont bien diversifiées et pourraient donc s'adapter aux sanctions mieux que certains ne le pensent ", souligne Dierk Brandenburg.