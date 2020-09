Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scope Ratings s'inquiète pour la dette publique de la France Reuters • 17/09/2020 à 14:36









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les coûts du plan de relance gouvernemental et des autres mesures destinées à soutenir la reprise de l'économie française devraient porter la dette publique du pays à 115-120% de produit intérieur brut (PIB) à moyen terme contre 98,4% fin 2019, avertit jeudi Scope Ratings. Un plan de relance de 100 milliards d'euros, des réformes structurelles et des mesures de soutien budgétaire et monétaire devraient permettre à la deuxième économie de la zone euro de renouer avec ses niveaux de croissance d'avant la crise sanitaire, lit-on dans un communiqué de l'agence de notation. Sa dette publique s'alourdit cependant et risque de le faire encore davantage à moyent terme, selon Bernhard Bartels, analyste de Scope Ratings. "La France devra augmenter son potentiel de croissance pour aider à compenser la plus grande vulnérabiité de ses finances publiques à des chocs futurs", écrit-il. L'impact économique de la crise du COVID-19 a été particulièrement sévère en France où la contraction du PIB réel devrait atteindre environ 10% en 2020, selon Scope Ratings. (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

