Scope Group acquiert l'agence de notation Euler Hermes Rating

" Cette orientation confère à Euler Hermes Rating une position privilégiée sur des segments confrontés à une demande accrue des investisseurs et permet d'évidentes synergies avec Scope Group ", indique Florian Schoeller.

Euler Hermes Rating est une filiale d'Euler Hermes, société d'assurance-crédit du groupe Allianz SE. L'activité analytique de l'agence se concentre essentiellement sur les petites et moyennes entreprises (PME) et sur le financement de projets d'infrastructures

(AOF) - Scope a annoncé l'acquisition à la date du 1 Janvier 2021 de l'agence allemande Euler Hermes Rating GmbH. Cette acquisition "marque une nouvelle étape dans le processus de consolidation du marché européen de la notation de crédit, qui doit mener à la création d'un poids lourd européen du secteur", souligne Florian Schoeller, fondateur et directeur général de Scope.

