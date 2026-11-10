Schumer estime que le Congrès doit obtenir des explications sur la prise de défense par Trump du directeur général de Nvidia

Le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mardi que le Congrès devait obtenir un compte rendu complet de la prise de défense par le président Donald Trump de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et a appelé les législateurs à approuver rapidement de nouvelles restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

Schumer a cité des informations selon lesquelles Trump aurait été informé, il y a un an, de la liaison de Jensen Huang avec une espionne chinoise présumée et n'aurait rien fait. "Quel manquement à ses devoirs! Il est censé protéger l'Amérique, pas la Chine, ni ses amis. Trump s'est employé à défendre Jensen Huang alors qu'il aurait dû défendre notre sécurité nationale", a déclaré Schumer.