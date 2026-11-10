Schumer estime que le Congrès doit obtenir des explications sur la défense par Trump du directeur général de Nvidia

Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mardi que le Congrès devait obtenir un compte rendu complet de la défense par le président Donald Trump de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et a appelé les législateurs à approuver rapidement de nouvelles restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

Schumer a cité des informations selon lesquelles Trump aurait été informé, il y a un an, de la liaison de Huang avec une espionne chinoise présumée et n’aurait rien fait.

« Quel manquement à ses devoirs! Il est censé protéger l’Amérique, pas la Chine, ni ses amis. Trump s’est employé à défendre Jensen Huang alors qu’il aurait dû défendre notre sécurité nationale », a déclaré Schumer. « Nous exigeons des explications complètes sur l’inaction de Trump face à l’espionnage étranger dans le secteur technologique américain. »

La Maison Blanche et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un nombre croissant de législateurs souhaitent que des restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine soient intégrées au projet de loi annuel sur la défense.

« Cette situation alarmante montre clairement que le Congrès doit agir dès maintenant pour adopter une législation bipartisane essentielle […] afin de priver la Chine de l’accès aux technologies américaines de pointe avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Schumer.

Une version sénatoriale du projet de loi sur la défense contient des dispositions visant à donner au Congrès davantage de pouvoirs sur les puces d’IA destinées à la Chine, à inciter les alliés des États-Unis à restreindre les ventes d’équipements de fabrication de semi-conducteurs à la Chine et à obliger les entreprises à suivre la trace de leurs puces d’IA à l’étranger afin de lutter contre la contrebande.

Les législateurs souhaitent s’entretenir avec Huang.

Le sénateur démocrate Ruben Gallego a déclaré: « Nvidia a demandé l’autorisation de vendre des puces de pointe à la Chine. Nous devons savoir dans quelle mesure l’espionne chinoise a influencé la décision du directeur général Jensen. »

Trump a déclaré lundi avoir parlé à Huang, qui lui a affirmé n’avoir aucune idée que cette femme était une espionne. Trump a ajouté qu’il était « stupéfait » par ces allégations et que le FBI enquêtait désormais sur cette affaire.

Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête après que le New York Times a révélé que Huang entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui, selon les services de renseignement américains, aurait transmis des informations à Pékin.

« L’une de nos entreprises les plus importantes, impliquée dans la sécurité nationale, dont le directeur général pourrait avoir une liaison avec une espionne chinoise, et Trump n’a rien fait à ce sujet », a déclaré Schumer.

Il a souligné que Trump avait invité Huang à l’accompagner lors d’une visite à Pékin et avait accepté un don de 25 millions de dollars de la part de l’entreprise pour la salle de bal de la Maison Blanche.

« Nous avons également besoin de réponses concernant la campagne d’influence menée par Nvidia et la manière dont elle a influencé les décisions de l’administration Trump en matière de sécurité nationale, notamment l’assouplissement – l’assouplissement – des contrôles clés à l’exportation », a déclaré Schumer.

Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et la relation entre les deux remonte au moins à 2025.

Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et est devenu une figure régulière à Washington, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.