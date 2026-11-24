Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a accusé mardi Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , d’avoir enfreint la loi fédérale limitant les exportations de technologies de pointe vers la Chine.
Dans un message publié sur X, Schumer a déclaré que Huang “avait expédié des puces extrêmement sophistiquées vers la Chine, en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations, ce qui revient à vendre des moteurs de fusée aux Soviétiques pendant la course à l'espace”.
Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer