Schumer accuse le directeur général de Nvidia d'avoir enfreint la législation américaine sur le contrôle des exportations

Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a accusé mardi Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , d’avoir enfreint la loi fédérale limitant les exportations de technologies de pointe vers la Chine.

Dans un message publié sur X, Schumer a déclaré que Huang “avait expédié des puces extrêmement sophistiquées vers la Chine, en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations, ce qui revient à vendre des moteurs de fusée aux Soviétiques pendant la course à l'espace”.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.