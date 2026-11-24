Schumer accuse le directeur général de Nvidia d'avoir enfreint la législation américaine sur le contrôle des exportations

Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a accusé mardi le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, d’avoir enfreint la loi fédérale limitant les exportations de technologies de pointe vers la Chine.

Dans un message publié sur X, M. Schumer a déclaré que M. Huang "avait expédié des puces extrêmement sophistiquées vers la Chine, en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations, ce qui revient à vendre des moteurs de fusée aux Soviétiques pendant la course à l'espace".

Nvidia et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement réagi.

Les propos de Schumer marquent une escalade des critiques du Congrès à l’encontre de Huang, qui a été réintégré lundi à son poste de directeur général de Nvidia malgré les allégations concernant sa relation avec une femme accusée d’être un agent du gouvernement chinois. Les législateurs des deux partis remettent de plus en plus en question les ventes de puces de Nvidia à la Chine et font pression pour un renforcement des contrôles à l’exportation, tout en enquêtant pour déterminer si le comportement de Huang a constitué un risque pour la sécurité nationale.

Les législateurs ont également critiqué le président Donald Trump pour avoir fait pression sur Nvidia afin que l’entreprise réintègre Huang au poste de directeur général.

Schumer et d’autres affirment que le Congrès doit adopter rapidement une législation visant à restreindre les exportations américaines de puces vers la Chine. Le sénateur Dave McCormick, républicain de Pennsylvanie, a déclaré: "Le Congrès doit faire toute la lumière sur ce qui s’est passé, puis renforcer nos contrôles à l’exportation pour garantir que la Chine ne puisse pas accéder à nos puces les plus avancées par des voies détournées."

LES DÉMOCRATES DE LA CHAMBRE EXIGENT DES RÉPONSES DE TRUMP

Par ailleurs, les principaux démocrates de quatre commissions de la Chambre des représentants ont adressé mardi un courrier à Trump pour exiger des explications sur ce qu’il savait des relations entre Huang et l’agent présumé du gouvernement chinois.

"Vos relations personnelles avec Huang et votre refus délibéré de voir les risques économiques et de sécurité nationale que représente ce scandale ont exposé le peuple américain à un danger considérable", ont déclaré les députés Frank Pallone, Gregory Meeks, Jamie Raskin et Robert Garcia, qui ont demandé à consulter l’ensemble des communications de l’administration avec le conseil d’administration de Nvidia.

"En apprenant que Huang entretenait des relations avec un agent présumé du gouvernement chinois, quelles mesures, le cas échéant, Trump a-t-il prises pour limiter les risques pesant sur la sécurité économique et nationale des États-Unis?", ont demandé les législateurs.

Le sénateur Kevin Cramer, républicain du Dakota du Nord, a déclaré mardi à CNBC que davantage de mesures de protection étaient nécessaires concernant les exportations américaines de puces vers la Chine. "Nous devrions peut-être même mettre un surveillant aux côtés de Jensen Huang", a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait "simplement pour s'assurer qu'il ne fasse rien qui puisse mettre les États-Unis en danger".

HUANG VA TÉMOIGNER DEVANT UNE COMMISSION DU SÉNAT

Huang témoignera le 3 décembre devant la commission bancaire du Sénat américain lors d’une audition publique, a déclaré lundi le président de cette commission, Tim Scott.

Huang devrait également se présenter le 1er décembre à une réunion à huis clos avec trois commissions de la Chambre des représentants.

Le député Pat Harrigan, républicain de Caroline du Nord, a déclaré que "la réintégration de Huang aujourd’hui, à ce stade, est une erreur". Il a ajouté: "Nous avons envoyé le signal que l’impact financier d’un seul homme sur notre économie l’emporte sur l’importance d’une bonne gouvernance, d’un civisme exemplaire et du respect de la loi. C’est un précédent dangereux à créer."