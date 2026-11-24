Schumer accuse le directeur général de Nvidia d'avoir enfreint la législation américaine en matière de contrôle des exportations

Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a accusé mardi Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , d’avoir enfreint la loi fédérale limitant les exportations de technologies de pointe vers la Chine.

Dans un message publié sur X, M. Schumer a déclaré que M. Huang « avait expédié des puces extrêmement sophistiquées vers la Chine, en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations, ce qui revient à vendre des moteurs de fusée aux Soviétiques pendant la course à l'espace ».

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un nombre croissant de législateurs ont critiqué Nvidia pour avoir réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, ainsi que le rôle joué par le président Donald Trump pour faire pression sur l’entreprise afin qu’elle prenne cette décision.

Schumer et d’autres estiment que le Congrès doit adopter rapidement une législation visant à restreindre les exportations américaines de puces vers la Chine.

Le sénateur républicain Kevin Cramer a déclaré mardi sur CNBC que davantage de garde-fous étaient nécessaires concernant les exportations américaines de puces vers la Chine. « Nous devrions peut-être même mettre une nounou aux trousses de Jensen Huang », a déclaré M. Cramer, ajoutant qu’il s’agirait simplement « de s’assurer qu’il ne fasse rien qui puisse mettre les États-Unis en danger ».

M. Huang témoignera le 3 décembre devant la commission bancaire du Sénat américain lors d’une audition publique, a déclaré lundi le président de cette commission, Tim Scott, alors que les législateurs enquêtent sur des allégations concernant les liens de M. Huang avec une femme accusée d’être une espionne chinoise.

Le président Donald Trump a déclaré sur CNBC qu’il avait fait pression sur le conseil d’administration de Nvidia pour qu’il réintègre M. Huang et qu’il ne pensait pas que le conseil l’aurait fait sans son intervention.

Par ailleurs, M. Huang devrait toujours se présenter le 1er décembre à une réunion à huis clos avec trois commissions de la Chambre des représentants.

Le député républicain Pat Harrigan a déclaré lundi que, depuis deux ans, il affirmait en privé: « Il est impossible que Jensen Huang puisse plaider en faveur de l’exportation de puces américaines de pointe vers la Chine sans être compromis. Il s’avère que, eh bien, nous le savons tous. »

M. Harrigan a ajouté que « la réintégration de M. Huang aujourd’hui, à ce stade, est une erreur… Nous avons envoyé le signal que l’impact financier d’un seul homme sur notre économie l’emporte sur l’importance d’une bonne gouvernance, d’un comportement citoyen exemplaire et du respect de la loi. C’est un précédent dangereux à créer ».