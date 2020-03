Schroders table sur un ralentissement cyclique court et brutal en Asie

(AOF) - Selon Toby Hudson, responsable des actions Asie hors Japon chez Schroders, il est pratiquement impossible de prédire l'ampleur et l'impact définitif de l'épidémie. Malgré les pertes tragiques en vies humaines, le scénario de base du gérant est que cet événement ne représentera pas un changement structurel dans les perspectives de croissance des économies chinoises ou régionales, mais plutôt un ralentissement cyclique court et brutal qui durera quelques mois.

Pour le professionnel, l'impact économique se fera sentir le plus immédiatement dans les secteurs liés au tourisme, aux voyages, aux divertissements hors ligne et à la vente au détail discrétionnaire, tant en Chine qu'à l'étranger.

Le secteur manufacturier pourrait également être confronté à des défis logistiques à court terme, car les employés ont du mal à retourner au travail après le Nouvel An lunaire en raison des restrictions, ce qui pourrait poser des problèmes à certaines chaînes d'approvisionnement.

Plus généralement ajoute Toby Hudson, l'incertitude accrue risque d'avoir un impact négatif sur la confiance des consommateurs et des entreprises, et par conséquent sur les décisions de dépenses et d'investissement.

Selon Toby Hudson, si comme pour d'autres épidémies récentes, la propagation du virus est contenue dans les prochains mois et que la confiance revient progressivement par la suite, l'activité économique devrait alors rebondir assez rapidement au cours du second semestre, aidée par la libération d'une certaine demande refoulée.

"Les prévisions de bénéfices pour 2020 devront être ajustées à la baisse dans certains domaines, mais l'impact sur les valeurs fondamentales des actions que nous détenons devrait être modeste ", conclut le responsable.