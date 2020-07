Schroders recrute une Responsable mondiale de l'immobilier

(AOF) - Schroders a annoncé la nomination de Sophie van Oosterom, qui rejoindra Schroders en janvier 2021 au poste de Responsable mondiale de l'immobilier et supervisera le portefeuille immobilier direct et indirect. Avant de rejoindre Schroders, elle était CEO et CIO de la région EMEA pour CBRE Global Investors. À ce titre, elle était responsable de la supervision de toutes les opérations, de la stratégie et des performances d'investissement et du développement des programmes dans la région.

Elle a également été membre du comité exécutif mondial et du comité d'investissement mondial et a présidé le comité exécutif européen et le comité d'investissement européen.

Après presque 9 ans chez Schroders, Duncan Owen a décidé de quitter son poste de responsable mondial de l'immobilier à compter du 31 décembre 2020.

Sophie van Oosterom a débuté sa carrière dans l'immobilier et la finance en 1996. Avant de rejoindre CBRE Global Investors, elle était Managing director et responsable européenne de la gestion des actifs des fonds de private equity de Lehman Brothers Real Estate Partners (aujourd'hui Silverpeak Real Estate Partners), qui géraient à leur apogée environ 20 milliards de dollars d'actifs.