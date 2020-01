Schroders nomme Yves Desjardins au poste de Directeur Général pour la France

Schroders a le plaisir d'annoncer la nomination d'Yves Desjardins en qualité de Directeur Général France. Yves a rejoint Schroders en 2015 et était Directeur commercial institutionnel du bureau français depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de diriger et poursuivre le développement des activités de Schroders en France. Il sera rattaché à Karine Szenberg, Directrice Europe de Schroders.

Karine Szenberg, Directrice Europe de Schroders, commente :

« Yves a dirigé avec succès notre activité institutionnelle en France ces deux dernières années, en ligne avec notre stratégie de développement sur les actifs privés et les solutions dédiées. Son expérience et sa connaissance du marché lui donnent tous les atouts pour réussir dans ce nouveau rôle. Sa nomination va me permettre de me concentrer pleinement sur mes fonctions de Directrice Europe, une région stratégique qui combine de grands marchés matures et des zones de croissance prometteuses.

L'accompagnement des talents est une des valeurs du groupe, et nous sommes ravis de donner à nos collaborateurs l'opportunité d'évoluer en interne. »

Le bureau parisien de Schroders a connu un développement continu ces dernières années, et compte désormais 68 collaborateurs répartis entre le pôle Distribution désormais dirigé par Yves Desjardins et trois expertises locales (financement d'infrastructures, immobilier commercial et immobilier hôtelier). Au 30 juin 2019, les encours du bureau français atteignaient 9,3 milliards d'euros.

Eléments biographiques

Fort de 19 années d'expérience dans la gestion d'actifs, Yves Desjardins a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions internationales. Il devient par la suite Relationship Manager en charge de la clientèle institutionnelle française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d'être nommé Responsable de l'équipe institutionnelle en 2012. Dans le cadre de ses fonctions, Yves était plus particulièrement en charge des relations commerciales avec les caisses de retraites et les institutions de prévoyance ainsi que certains assureurs.

Yves a rejoint Schroders en juin 2015 en tant que Responsable commercial en charge de la clientèle institutionnelle et occupait depuis 2018 le poste de Directeur commercial en charge de la clientèle institutionnelle.

Yves Desjardins a 42 ans. Il est diplômé de l'Université Paris Nord (XIII) et titulaire d'un DESS en Banque, Finance et Gestion des Risques du même établissement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Schroders

Nathaële Rebondy Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com

Steele & Holt

Daphné Claude Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com

Claire Guermond Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com

Gaétan Pierret Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com

Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media ainsi que sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse.



Le groupe Schroders plc

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d'aider les institutions, les distributeurs et les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d'histoire, nous nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients.

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 496,6 milliards d'euros d'actifs (au 30 juin 2019) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet objectif.

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients.

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 68 collaborateurs et d'expertises locales (financement d'infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier commercial et hôtelier avec Schroder Real Estate France) nos équipes proposent des solutions d'investissement à l'ensemble des clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.