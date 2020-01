Schroders nomme un Directeur général France

(AOF) - Schroders a annoncé la nomination d'Yves Desjardins en qualité de Directeur général France. Il a rejoint Schroders en 2015 et était Directeur commercial institutionnel du bureau français depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de diriger et poursuivre le développement des activités du gestionnaire d'actifs en France. Il sera rattaché à Karine Szenberg, Directrice Europe de Schroders. Au 30 juin 2019, les encours du bureau français atteignaient 9,3 milliards d'euros.

" Sa nomination va me permettre de me concentrer pleinement sur mes fonctions de Directrice Europe, une région stratégique qui combine de grands marchés matures et des zones de croissance prometteuses ", a commenté Karine Szenberg.

Diplômé de l'Université Paris Nord (XIII) et titulaire d'un DESS en Banque, Finance et Gestion des Risques du même établissement, Yves Desjardins a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions internationales. Il devient par la suite Relationship Manager en charge de la clientèle institutionnelle française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d'être nommé Responsable de l'équipe institutionnelle en 2012.