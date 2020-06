Schroders nomme Andy Howard au poste de responsable mondial de l'investissement durable

(AOF) - Schroders a annoncé la promotion d'Andy Howard au poste de responsable mondial de l'investissement durable. Celui-ci prend la direction de l'équipe tout en conservant ses responsabilités actuelles de directeur de la recherche durable, et supervisera également désormais les activités d'engagement et de vote. Le gestionnaire d'actifs ajoute qu'Andy Howard sera sous la responsabilité de Charles Prideaux, responsable mondial de l'investissement.

Andy Howard a rejoint Schroders en 2016 en tant que responsable de la recherche durable et a joué un rôle essentiel dans le développement des outils ESG propriétaires du Groupe, notamment l'outil de mesure d'impact SustainEx qui quantifie les impacts positifs et négatifs des entreprises sur la société et l'environnement.