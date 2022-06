Schroders : les investisseurs sont préoccupés par le risque d'une crise de la dette en Europe

(AOF) - " Pendant que les annonces de la Banque centrale européenne étaient faites, le marché a connu quelques mouvements notables ", fait remarquer Azad Zangana, Senior European Economist chez Schroders. Premièrement les rendements des obligations d'État ont augmenté, ce qui suggère que l'annonce de jeudi était plus " hawkish " que prévu.

Deuxièmement, l'écart de taux, ou coût supplémentaire d'emprunt pour l'Italie par rapport à l'Allemagne, a encore augmenté. Cela suggère que les investisseurs étaient plus inquiets après l'engagement de la BCE de mettre fin à l'augmentation de ce spread.

Troisièmement, après avoir initialement progressé par rapport au dollar américain, l'euro a reculé dans la journée. Malgré les commentaires plus " hawkish " et la hausse des rendements, il semble que les investisseurs internationaux soient de plus en plus préoccupés par le risque d'une nouvelle crise de la dette en Europe périphérique.

" Il est encore tôt, mais avec les élections cruciales en Italie, en Espagne et en Grèce l'année prochaine, le risque politique pourrait à nouveau interférer avec la manière dont la BCE devrait et peut définir sa politique monétaire ", prévient Azad Zangana.