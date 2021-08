Schroders : les actions décotées ne sont pas toutes visibles à l'oeil nu

(AOF) - Schroders fait remarquer que l'investissement « value » est souvent associé aux banques ou aux compagnies pétrolières, mais si l'on regarde de plus près, les opportunités potentielles sont beaucoup plus variées. Parmi les segments négligés du marché, le gestionnaire d'actifs met notamment en avant celui des entreprises qui avancent « lentement, mais sûrement », comme les distributeurs alimentaires ou les valeurs des télécommunications.

" Leurs taux de croissance ne sont pas exceptionnels, mais elles peuvent s'avérer gagnantes à long terme. Ces deux segments ont connu une décennie difficile ", explique-t-il.

Toutefois, Schroders pense que, parmi ces valeurs, celles qui sont capables d'améliorer légèrement la croissance de leur chiffre d'affaires et de leur marge bénéficiaire, et qui se concentrent sur le rendement des actionnaires, peuvent présenter des perspectives intéressantes.

Un autre groupe se compose des entreprises qui ont connu une période difficile, une fois encore pour diverses raisons, mais qui ont pris les choses en main pour y remédier. Il existe de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes dans des sociétés qui sont à des stades différents de leur redressement.