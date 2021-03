Schroders : Julie II dépasse les 500 millions d'euros

Avec le closing actuel, Schroders compte plus d'un milliard d'euros d'encours en stratégies de dettes d'infrastructures non-Investment Grade, plaçant ainsi le groupe au rang des principaux gérants de dettes d'infrastructures en Europe.

Il s'agit du second millésime de cette stratégie, le premier (Julie I), lancé en 2017, avait levé près de 350 millions d'euros, presque entièrement déployés en deux ans.

