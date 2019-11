Schroders finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans BlueOrchard

(AOF) - Schroders plc et BlueOrchard Finance Ltd ont finalisé l'acquisition par le premier d'une participation majoritaire dans le second, spécialiste de l'investissement à impact. Ce dernier gère environ 3,5 milliards de dollars d'actifs* et investit dans les marchés émergents et frontières à travers le monde. La société de gestion offre à ses clients des solutions d'investissement à impact sur plusieurs classes d'actifs, incluant le crédit, le private equity et les infrastructures durables, avec une forte expertise en mandats innovants combinant différents types de financement.