SCHRODERS : closing initial de 305 millions d'euros de son premier fonds hotelier

(AOF) - Schroders annonce le closing initial de son premier fonds hôtelier, le Schroder European Operating Hotels Fund I, avec 305 millions d'euros d'engagements en fonds propres auprès d'investisseurs institutionnels et de family offices européens. La stratégie d'investissement de ce fonds paneuropéen repose sur l'acquisition, la rénovation ainsi que l'amélioration opérationnelle d'hôtels 3-5 étoiles existants, dans les destinations d'affaires et de tourisme d'Europe occidentale. L'objectif est de créer un portefeuille diversifié de 10 à 15 hôtels européens sachant.

Le fonds est structuré sous la forme d'une société en commandite spéciale (SCSp) de droit luxembourgeois, avec une période d'investissement de trois ans et une durée de vie de huit ans.

Frédéric de Brem, Head of Schroder Real Estate Hotels, déclare : " Le soutien que nous avons reçu de nos partenaires institutionnels de longue date conforte notre activité et notre stratégie. Avec 60 % de la taille cible du fonds de 500 millions d'euros déjà levés, et plusieurs autres investisseurs en cours de discussion, nous prévoyons de clôturer le fonds dans quelques mois avec environ 800 millions d'euros de capital (y compris un effet de levier de 40 %) et un solide pipeline d'investissements. "