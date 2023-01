Schroders Capital nomme un nouveau Responsable de l'Immobilier pour la France

(AOF) - L'équipe Immobilier de Schroders Capital a annoncé la nomination de Hideki Kurata en tant que responsable de l'Immobilier pour la France et directeur des stratégies résidentielles. Il aura pour mission de diriger la croissance et le développement de l'activité immobilière de Schroders Capital en France. Hideki Kurata, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars 2023, fera également partie de l'équipe de gestion immobilière mondiale de Schroders Capital.

Cette responsabilité consistera à identifier et trouver de nouvelles opportunités stratégiques d'investissement pour contribuer au développement de la plateforme Immobilier résidentiel avec services de Schroders Capital.

Conformément à la stratégie de Schroders Capital, il se concentrera plus particulièrement sur des stratégies résidentielles à forte intensité opérationnelle, englobant les secteurs des seniors, des étudiants et de la cohabitation, ainsi que les soins de santé, en s'appuyant sur la forte position de marché et l'expertise de Schroders Capital dans le secteur de l'hôtellerie. Hideki Kurata sera rattaché à Sophie van Oosterom, responsable mondiale de l'Immobilier de Schroders Capital.

Hideki Kurata vient de Greystar, un gérant mondial chez qui il a mis en place et développé l'activité en France depuis 2018.