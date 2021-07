Schroders Capital lève 335 millions d'euros via un fonds d'infrastructure

Le Fonds V aura une stratégie similaire à celle du Fonds IV, principalement dirigée sur les investissements dans la dette " brownfield " en Europe et avec un objectif de spread de l'ordre de 200 points de base. Le fonds met l'accent sur la diversification de son exposition à la dette entre les différents secteurs et zones géographiques.

Le Fonds IV est déjà déployé à plus de 80 % après avoir participé à des opérations telles que le financement d'entreprises ferroviaires, d'infrastructures numériques et des transactions axées sur les énergies renouvelables.

