Schroders Capital et Extendam finalisent la cession de l’AC Hotel by Marriott de Nice information fournie par AOF • 07/01/2022 à 11:17



(AOF) - Schroders Capital et Extendam, spécialiste du capital-investissement en hôtellerie, ont finalisé la cession de l’AC Hotel by Marriott de Nice. Situé sur la célèbre Promenade des Anglais à Nice, cet hôtel 4* propose 143 chambres, 2 restaurants, une salle de fitness, ainsi que des espaces séminaires. Il était géré par Schroders Capital dans le cadre d'un contrat de franchise avec Marriott.



Le processus de vente, supervisé par Eastdil Secured, a suscité l'intérêt d'une multitude d'investisseurs institutionnels français et internationaux. L'acheteur confirmé est propriétaire et exploitant d'hôtels à l'échelle internationale.