Schroders Capital acquiert un immeuble de bureaux à Paris

(AOF) - Schroders Capital a annoncé l’acquisition, pour le compte de l’un de ses fonds d’investissement paneuropéens core/core+, d’un immeuble situé au 41-43, rue Pergolèse dans le XVIème arrondissement de Paris. Restructurés en 2009 selon les normes environnementales HQE, les deux bâtiments qui composent cet actif indépendant réunissent sur 8 étages, 2615 mètres carrés de bureaux et 22 places de stationnement en sous-sol.

La localisation de l'immeuble à proximité de la place de l'Etoile et de la Porte Maillot offre une excellente desserte en transports en commun qui sera encore améliorée à horizon 2023 avec la mise en service du RER E.

" L'immeuble bénéficie de caractéristiques exceptionnelles avec 9 terrasses (dont certaines avec vue panoramique) et 2 jardins à ciel ouvert présentant un fort potentiel de valorisation et faisant du bien un produit immobilier unique ", a expliqué Schroders Capital.

Schroders Capital va exécuter un programme d'investissement ciblé sur les parties communes et extérieures et certains éléments techniques dans les parties privatives.

Le programme de travaux envisagé visera à réaliser le plein potentiel de l'immeuble, notamment via la rénovation du hall d'accueil, qui bénéficiera d'une nouvelle identité architecturale, offrant de la transparence, des vues directes et un accès aux espaces extérieurs (terrasses et jardins accessibles) de l'immeuble, transformant ainsi l'expérience des utilisateurs.