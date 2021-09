Schroders Capital acquiert un grand complexe hôtelier à Alexanderplatz à Berlin

Capital France Hotel possède déjà plusieurs hôtels dans les principales destinations stratégiques d'Europe, dont le Pullman Bercy Paris, le Westin Palace Milan, le Saint Regis Venise, le Radisson Paris Boulogne et le Marriott Monaco Cap d'Ail. Les actifs nouvellement acquis permettront d'accroître l'exposition de Schroders Capital à l'un des marchés les plus performants d'Europe.

Les deux établissements hôteliers seront loués à Premier Inn, membre du Groupe Whitbread, et feront l'objet d'un vaste programme de rénovation pour devenir l'un des hôtels phares de la marque en Europe.

(AOF) - Schroders Capital et Capital France Hotel, un véhicule d’investissement hôtelier géré par l’équipe d’immobilier hôtelier de Schroders Capital, ont finalisé l’acquisition d’un complexe hôtelier à Berlin. L’ensemble comprend trois établissements : l’hôtel Holiday Inn, l’hôtel Indigo et l’auberge One80°, totalisant 527 chambres. Il est idéalement situé à Alexanderplatz, l’une des principales places de Berlin, dans le quartier de Mitte, prisé aussi bien par une clientèle d’entreprise que loisir.

