SchneiderElectric: titre en hausse, l'avis d'un analyste

(CercleFinance.com) - Schneider Electric gagne plus de 4% à Paris, alors que Bernstein a relevé mercredi son conseil sur le titre, passant de 'sous-performance' à 'surperformance', tout en portant son objectif de cours de 110 à 149 euros.



L'intermédiaire explique avoir modifié son opinion sur plusieurs valeurs européennes de l'industrie et des biens d'équipement, estimant qu'il était désormais temps de redevenir positif sur le secteur.



Après une année 2022 difficile (guerre en Ukraine, renchérissement de l'énergie, inflation, remontée des taux d'intérêt, menaces d'une récession...), Bernstein veut croire que le pire est en grande partie passé pour les groupes industriels du Vieux Continent.



Il rappelle aussi que le secteur se trouve habituellement à l'abri des phases de ralentissement économique, la demande des clients pour les procédés d'amélioration de leur efficacité ayant tendance à augmenter en période de crise.



L'analyste considère que tous ces éléments devraient favoriser une revalorisation du secteur et relève sa recommandation sur cinq valeurs, à savoir Assa Abloy, Dassault Systèmes, Legrand, Schneider et Siemens.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +4.24%