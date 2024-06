Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : vers une sortie de corridor 224,5/230E ? information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - La consolidation de Schneider après son plafonnement sous 238E le 24 mai n'a pas été bien loin (-6%).

Le titre tente déjà d'effectuer une sortie de corridor 224,5/230E (il oscille en son sein depuis le 30 mai) et se retrouve déjà à moins de 3,5% du sommet.





