Schneider : vers un record de clôture au-delà de 181,2E ?

(CercleFinance.com) - Parti de 139,4E le 24/10, Schneider se dirige vers un record de clôture au-delà de 181,2E (au-delà des 178,8E du 4 janvier 2022).

Le titre consolide à l'horizontal depuis le 15/12 mais ne lâche rien, le prochain objectif pourrait se situer vers 200E (résistance oblique moyen terme).





