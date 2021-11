Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : vers un re-test du zénith des 159E ? information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - Schneider repasse les 150E (ex-plancher des 8 et 9 septembre) et se hisse vers 152,6E: le titre aura t'il la vista de s'élancer vers un re-test du zénith des 159E ? Ce fut le cas du 10 au 17 septembre une fois débordé 153,68E (désormais tout proche).

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +1.58%