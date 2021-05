Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : vers un double-pullback sous 132E ? Cercle Finance • 31/05/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Schneider s'achemine vers un double-pullback sous 132E (ex-zénith du 17 mai). Pas de souci dans l'immédiat, le titre se maintient facilement au-dessus des 126,5E, le support oblique moyen terme unissant tous les points bas depuis fin janvier. En cas de rupture, risque de rechute vers 121E (ex-zénith du 24/11/2020).

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -0.93%