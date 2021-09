Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : va tenter de préserver les 147E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Schneider a lourdement décroché jusque vers 142E à la mi-séance mais va tenter de préserver les 147E en clôture (ex-point d'appui du 5 au 10 août). Le débordement des 155E du 16/09 se transforme en 'bull-trap' pour ceux qui ont payé jusqu'à 159E: ils ont été de surcroit piégés par un 'gap' sous 152,94E, le titre cassant d'amblée le support des 150E. La correction pourrait se prolonger en direction de 140E, l'ex-zénith des 27/04 et 26/07.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.79%