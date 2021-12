Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : va fournir des recharges électriques avec Skidata information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Skidata et Schneider Electric ont annoncé un partenariat pour fournir une solution de recharge de véhicules électriques aux propriétaires et exploitants de parkings. 14 entités avec plus de 175 emplacements de stationnement ont été identifiées pour la première série de déploiement. Skidata est le principal fournisseur d'équipements de gestion de stationnement aux États-Unis pour les aéroports, les transports publics, les villes, les magasins, les sports et les événements. Les propriétaires et les exploitants de parkings auront accès à une solution intégrée de véhicules électriques qui comprendra des équipements et des infrastructures de recharge, ainsi qu'à une plate-forme de paiement. Dans le cadre de ce partenariat, Schneider Electric créera un plan d'infrastructure de véhicules électriques individualisé pour le parking et fournira l'infrastructure pour chaque site. EV Connect apportera les bornes de recharge sur son réseau pour assurer une surveillance continue, et les unités de charge seront intégrées à la plate-forme de paiement de Skidata.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -1.30%