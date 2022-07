Schneider: une solution de Cybersecurity avec Claroty information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 13:05

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et Claroty annoncent le lancement de Cybersecurity Solutions for Buildings, une solution qui aide tous les clients à sécuriser leurs systèmes de gestion des bâtiments (BMS) afin de protéger leurs équipes, leurs actifs et leurs opérations.



La solution va fournir des capacités inégales de gestion des risques et des vulnérabilités, et proposer un suivi permanent des menaces pour protéger les investissements d'entreprise.



'Pour les acteurs malveillants cherchant à perturber les opérations, tirer un avantage financier et/ou atteindre d'autres objectifs, et qui mettent de facto les personnes en danger, les bâtiments peuvent apparaître comme la cible parfaite. C'est dans cette optique que nous collaborons avec Claroty pour apporter à nos clients une solution exhaustive pour gérer les risques de sécurité et opérationnels auxquels sont confrontés les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. ' a déclaré Annick Villeneuve, vice-présidente, Digital Enterprise Solutions, Schneider Electric.