Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : une nouvelle technologie pour les hôpitaux Cercle Finance • 19/05/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a lancé Live Healthcare Lab dans son Innovation Executive Briefing Center de St. Louis. Il s'agit de la première expérience immersive de l'entreprise en matière de soins de santé mettant en vedette sa nouvelle chambre de patient intelligente dans les hôpitaux. Cette expérience de pointe présente une technologie pour les hôpitaux du futur, qui donne accès au patient à un nouvel écran numérique. ' La satisfaction des patients dépend fortement de la technologie. Plus de 75 % des personnes interrogées dans le cadre d'une récente enquête d'Accenture ont déclaré que la technologie était importante pour gérer la santé ' indique le groupe. 'L'hôpital du futur devra mettre l'expérience du patient au premier plan, en utilisant des systèmes innovants et connectés pour offrir des expériences de soins hospitaliers supérieures ' Indique le groupe.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.34%