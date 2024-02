Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: un analyste relève ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Suite à la publication des résultats 2023 du groupe industriel la semaine dernière, Oddo BHF a remonté ses estimations, anticipant désormais 6,7% de croissance organique du CA en 2024 et 18,2% de marge d'EBITA ajusté.



Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Schneider Electric et relève son objectif de cours de 206 à 231 euros, en intégrant ses nouvelles estimations, ainsi qu'une croissance de moyen terme (2028-34) attendue à 4,5%, contre 3% précédemment.



Oddo BHF voit dans le fournisseur de solutions de gestion de l'énergie et d'automatismes industriels, 'l'un des meilleurs véhicules dans le secteur pour jouer la thématique de l'électrification et de l'efficacité énergétique'.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.54%