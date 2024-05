Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: transfert de crédits d'impôts avec Silfab Solar information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé jeudi avoir conclu un accord de transfert de crédits d'impôts avec Silfab Solar, un fabricant canadien de panneaux solaires.



En vertu de l'article 45X de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA), les sociétés issues de la filière solaire peuvent recevoir des crédits d'impôts afin de financer leur développement aux Etats-Unis.



Les crédits d'impôt reçus par Silfab Solar résultent de la vente de modules solaires photovoltaïques (PV) produits par son usine basée dans l'Etat de Washington.



Schneider précise que la plateforme de finance durable Crux a joué un rôle important dans la transaction en le mettant en relation avec Silfab Solar via son écosystème de transfert de crédits d'impôts.





