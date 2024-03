Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : surveiller le support des 205,5E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 18:58









(CercleFinance.com) - Schneider plafonne sous 212,4 et pourrait venir refermer le 'gap' des 202,75E puis des 196,4E du 14 février, celui des 188,96E du 5 février : il faut donc surveiller le support des 205,5E qui coïncide avec la base du canal haussier court terme.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -2.10%