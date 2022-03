Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : subit un pullback sous 154,8E information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Schneider subit un pullback sous 154,8E et pourrait revenir combler le 'gap' des 149,86E du 28 mars.

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 137,04E du 8 mars.

Ultimement, le titre retrouvera un bon soutien au niveau du plancher des 129,6E du 4 mars, puis des 124,2E (au 'fixing' du 7 mars).





